Стали известны обладатели наград «Чемпионат лучший момент» Матча звёзд АСБ

Вчера, 31 января, в Москве прошёл Матч звёзд Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ). Отдельно играли парни и девушки, по итогам этих встреч были вручены награды «Чемпионат лучший момент».

Фото: АСБ

У парней награду «Чемпионата» забрал Артём Панин. Статуэтку баскетболист получил из рук заслуженного мастера спорта и олимпийского чемпиона Сергея Тараканова.

Фото: АСБ

У девушек «Чемпионат лучший момент» выиграла Виктория Хомутова, награду которой вручали Наталья Белова, которая является дочерью легендарного советского баскетболиста Сергея Белова, и заместитель директора департамента физической культуры и массового спорта в Министерстве спорта РФ Александра Зайцева.

Примечательно, что оба спортсмена получили свои награды за трёхочковые броски во время Матча звёзд АСБ.