Дёмин отреагировал на поддержку после рекордного матча в НБА

19-летний российский разыгрывающий защитник Егор Дёмин, выступающий за команду НБА «Бруклин Нетс», отреагировал на слова поддержки после матча с «Ютой Джаз» (109:99), в котором обновил личный рекорд результативности.

«Всем спасибо за поздравления, много сообщений пришло и мне и моей семье! Победа в Юте много значит и для нашей команды, и для меня лично, ведь я играл в месте, которое стало для меня вторым домом .

Был очень рад видеть своих друзей из университета на игре!

Спасибо всей команде, мы отлично взаимодействовали. Я играл в новом сочетании, и, думаю, у нас неплохо получилось. Едем дальше!» — написал Дёмин в своём телеграм-канале.