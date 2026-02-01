Скидки
Дёмин отреагировал на поддержку после рекордного матча в НБА

Дёмин отреагировал на поддержку после рекордного матча в НБА
Комментарии

19-летний российский разыгрывающий защитник Егор Дёмин, выступающий за команду НБА «Бруклин Нетс», отреагировал на слова поддержки после матча с «Ютой Джаз» (109:99), в котором обновил личный рекорд результативности.

НБА — регулярный чемпионат
31 января 2026, суббота. 05:30 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
99 : 109
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Юта Джаз: Джордж - 26, Сенсабо - 18, Филиповски - 14, Бэйли - 12, Кольер - 10, Хендрикс - 7, Уильямс - 6, Михайлюк - 3, Андерсон - 2, Клейтон - 1, Маркканен, Кесслер
Бруклин Нетс: Дёмин - 25, Томас - 21, Шарп - 16, Вульф - 14, Уилсон - 9, Мэнн - 7, Траоре - 7, Клэкстон - 6, Пауэлл - 2, Сараф - 2, Лидделл, Мартин

«Всем спасибо за поздравления, много сообщений пришло и мне и моей семье! Победа в Юте много значит и для нашей команды, и для меня лично, ведь я играл в месте, которое стало для меня вторым домом.
Был очень рад видеть своих друзей из университета на игре!

Спасибо всей команде, мы отлично взаимодействовали. Я играл в новом сочетании, и, думаю, у нас неплохо получилось. Едем дальше!» — написал Дёмин в своём телеграм-канале.

