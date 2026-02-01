В «Бруклине» показали раздевалку команды после матча, в котором Дёмин набрал 25 очков

Пресс-служба команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опубликовала фотографии раздевалки после матча с «Ютой Джаз» (109:99), в котором 19-летний российский разыгрывающий защитник Егор Дёмин обновил личный рекорд результативности.

Фото: БК «Бруклин Нетс»

В матче с «Джаз» Егор провёл на паркете 29.33, записав за это время в свой актив первый дабл-дабл в североамериканской лиге и набрав рекордные для себя 25 очков (6/12 трёхочковых). Также на его счету 10 подборов и четыре передачи.

После 47 матчей в сезоне-2025/2026 коллектив из Нью-Йорка одержал 13 побед при 34 поражениях и занимает 13-е место в Восточной конференции.