Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бетсити Парма — Уралмаш. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В «Бруклине» показали раздевалку команды после матча, в котором Дёмин набрал 25 очков

В «Бруклине» показали раздевалку команды после матча, в котором Дёмин набрал 25 очков
Комментарии

Пресс-служба команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опубликовала фотографии раздевалки после матча с «Ютой Джаз» (109:99), в котором 19-летний российский разыгрывающий защитник Егор Дёмин обновил личный рекорд результативности.

НБА — регулярный чемпионат
31 января 2026, суббота. 05:30 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
99 : 109
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Юта Джаз: Джордж - 26, Сенсабо - 18, Филиповски - 14, Бэйли - 12, Кольер - 10, Хендрикс - 7, Уильямс - 6, Михайлюк - 3, Андерсон - 2, Клейтон - 1, Маркканен, Кесслер
Бруклин Нетс: Дёмин - 25, Томас - 21, Шарп - 16, Вульф - 14, Уилсон - 9, Мэнн - 7, Траоре - 7, Клэкстон - 6, Пауэлл - 2, Сараф - 2, Лидделл, Мартин

Фото: БК «Бруклин Нетс»

Фото: БК «Бруклин Нетс»

В матче с «Джаз» Егор провёл на паркете 29.33, записав за это время в свой актив первый дабл-дабл в североамериканской лиге и набрав рекордные для себя 25 очков (6/12 трёхочковых). Также на его счету 10 подборов и четыре передачи.

После 47 матчей в сезоне-2025/2026 коллектив из Нью-Йорка одержал 13 побед при 34 поражениях и занимает 13-е место в Восточной конференции.

Сейчас читают:
Дёмин отреагировал на поддержку после рекордного матча в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android