Бетсити Парма — Уралмаш. Прямая трансляция
16:00 Мск
Баскетбол

Форвард УНИКСа высказался о предстоящем матче с ЦСКА

Комментарии

26-летний российский профессиональный баскетболист Андрей Лопатин, выступающий за команду Единой лиги ВТБ УНИКС на позиции форварда, высказался в преддверии матча с действующим чемпионом ЦСКА.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 февраля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
УНИКС
Казань
«К матчу против ЦСКА мы подходим очень серьёзно и готовимся по максимуму. Знаем, что играть против них в Москве всегда тяжело. Планируем показать свой лучший баскетбол и быть агрессивными. Постараемся победить, чтобы с хорошим настроением вернуться домой», — приводит слова Лопатина пресс-служба команды.

Начало матча запланировано на 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

