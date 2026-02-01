Мело Тримбл — MVP Единой лиги в январе в сезоне-2025/2026

Пресс-служба Единой лиги ВТБ объявила о том, что 30-летний американский разыгрывающий защитник Мело Тримбл, выступающий за команду ЦСКА, стал самым ценным игроком (MVP) января.

В январе армейцы провели шесть матчей в регулярном чемпионате, одержав шесть побед. В этих встречах средние показатели Тримбла составили 18,2 очка, 3,8 подбора, 4,2 передачи, 3 перехвата.

Для Тримбла эта награда стала второй за сезон. Впервые в сезоне-2025/2026 он признавался MVP месяца в ноябре. Как отметили в Единой лиге, Мело первый игрок с сезона-2018/2019, который дважды в одном сезоне признавался MVP месяца.

В эти минуты армейцы принимают у себя дома УНИКС. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию.