Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бетсити Парма — Уралмаш. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Мело Тримбл — MVP Единой лиги в январе в сезоне-2025/2026

Мело Тримбл — MVP Единой лиги в январе в сезоне-2025/2026
Комментарии

Пресс-служба Единой лиги ВТБ объявила о том, что 30-летний американский разыгрывающий защитник Мело Тримбл, выступающий за команду ЦСКА, стал самым ценным игроком (MVP) января.

В январе армейцы провели шесть матчей в регулярном чемпионате, одержав шесть побед. В этих встречах средние показатели Тримбла составили 18,2 очка, 3,8 подбора, 4,2 передачи, 3 перехвата.

Для Тримбла эта награда стала второй за сезон. Впервые в сезоне-2025/2026 он признавался MVP месяца в ноябре. Как отметили в Единой лиге, Мело первый игрок с сезона-2018/2019, который дважды в одном сезоне признавался MVP месяца.

В эти минуты армейцы принимают у себя дома УНИКС. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 февраля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
3-я четверть
37 : 53
УНИКС
Казань
ЦСКА: Кливленд, Уэйр, Руженцев, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Чадов, Антонов, Жан-Шарль, Курбанов, Митрович
УНИКС: Беленицкий, Рейнольдс, Бингэм, Д. Кулагин, Брюэр, Ли, Захаров, Абдулбасиров, Белоусов, Стуленков, Лопатин, Швед
Сейчас читают:
Ещё одна репетиция финала? ЦСКА и УНИКС точно покажут лучший баскетбол на выходных
Ещё одна репетиция финала? ЦСКА и УНИКС точно покажут лучший баскетбол на выходных
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android