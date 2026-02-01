Харт — о Леброне: весь «Мэдисон Сквер Гарден» должен встретить его аплодисментами

Атакующий защитник «Нью-Йорк Никс» Джош Харт поделился своим мнением накануне матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Лейкерс», одновременно отметив лёгкого форварда соперников Леброна Джеймса, с которым ему довелось выступать вместе в одной команде.

«Работая с Леброном Джеймсом, я научился не только тактическим тонкостям игры, но и понял, как важно поддерживать физическую форму и выносливость, чтобы быть готовым провести больше 82 матчей за сезон. Если предстоящая игра в «Мэдисон Сквер Гарден» действительно станет для него прощальной, можно с уверенностью сказать, что его карьера была по-настоящему великой.

Хочется верить, что Леброн сможет сдержать эмоции и перед болельщиками «Нью-Йорка», и на своей домашней арене. Без сомнений, весь зал должен встретить его аплодисментами и отдать ему должные почести», — приводит слова Харта New York Post.