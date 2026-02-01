Скидки
Бетсити Парма — Уралмаш. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

55% читателей «Чемпионата» ждут победы ЦСКА над УНИКСом в матче Единой лиги

Комментарии

В данный момент проходит матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в котором московский ЦСКА встречается с казанским УНИКСом. На момент публикации этой новости счёт 7:5 в пользу гостей.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 февраля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
3-я четверть
37 : 53
УНИКС
Казань
ЦСКА: Кливленд, Уэйр, Руженцев, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Чадов, Антонов, Жан-Шарль, Курбанов, Митрович
УНИКС: Беленицкий, Рейнольдс, Бингэм, Д. Кулагин, Брюэр, Ли, Захаров, Абдулбасиров, Белоусов, Стуленков, Лопатин, Швед

Перед игрой издание «Чемпионат» организовало опрос среди читателей, предложив им выбрать, кто, по их мнению, одержит победу.

Согласно результатам голосования, 55,3% проголосовавших считают фаворитом ЦСКА, а 44,7% отдают предпочтение УНИКСу. С подробными итогами опроса вы можете ознакомиться ниже, а следить за ходом матча — в нашей текстовой онлайн-трансляции.

Если у вас не открывается опрос, вы можете перейти по ссылке.

