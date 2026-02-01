Скидки
Бетсити Парма — Уралмаш. Прямая трансляция
16:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

«Зенит» — «Самара», результат матча 1 февраля 2026, счет 113:52, Единая лига ВТБ – 2025/2026

«Зенит» разгромил «Самару» в дебютном матче тренера Радоньича в Единой лиге
Комментарии

В воскресенье, 1 февраля, на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в рамках которого местный «Зенит» принимал «Самару». Хозяева площадки с разгромным счётом 113:52 (20:16; 36:9; 28:17; 29:10) одержали победу над гостями из Самары.

Это был первый матч «Зенита» под руководством Деяна Радоньича.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 февраля 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
113 : 52
Самара
Самарская область
Зенит: Фрейзер, Роберсон, Щербенев, Карасёв, Мартюк, Жбанов, Узинский, Рэндольф, Воронцевич, Емченко, Шаманич
Самара: Кузнецов, Шейко, Пивцайкин, Саврасов, Минченко, Походяев, Халдеев, Летино, Чикарев, Чебуркин

Лучшим игроком в составе хозяев стал хорватский центровой Лука Шаманич — 19 очков, семь подборов, четыре передачи и один блок-шот при коэффициенте эффективности «+31».

У самарского коллектива отличился российский центровой Дмитрий Халдеев, который вернулся в клуб, — 10 очков, три подбора и две передачи при коэффициенте эффективности «+11».

