Главная Баскетбол Новости

Денниса Шрёдера за карьеру в НБА обменивали восемь раз. Это второй результат в истории

Денниса Шрёдера за карьеру в НБА обменивали восемь раз. Это второй результат в истории
Комментарии

В ночь на 1 февраля авторитетный инсайдер и журналист ESPN Шэмс Чарания сообщил о том, что в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся трёхсторонний обмен, в рамках которого 32-летний немецкий разыгрывающий защитник Деннис Шрёдер покинул «Сакраменто Кингз» и отправился в «Кливленд Кавальерс».

Примечательно, что этот обмен стал для Денниса восьмым в карьере в североамериканской лиге, что является вторым показателем в истории НБА. Абсолютным рекордсменом является чемпион НБА 2009 года Тревор Ариза — его обменивали 11 раз.

Карьера Денниса Шрёдера в НБА:

2013 — выбран на драфте «Атлантой Хоукс»;
2018 — обменян в «Оклахома-Сити Тандер»;
2020 — обменян в «Лос-Анджелес Лейкерс»;
2021 — подписал контракт с «Бостон Селтикс»;
2022 — обменян в «Хьюстон Рокетс»;
2022 — подписал контракт с «Лейкерс»;
2023 — подписал контракт с «Торонто Рэпторс»;
2024 — обменян в «Бруклин Нетс»;
2024 — обменян в «Голден Стэйт Уорриорз»;
2025 — обменян в «Юту Джаз»;
2025 — обменян в «Детройт Пистонс»;
2025 — подписал контракт с «Сакраменто Кингз»;
2026 — обменян в «Кливленд Кавальерс».

