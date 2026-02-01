Денниса Шрёдера за карьеру в НБА обменивали восемь раз. Это второй результат в истории

В ночь на 1 февраля авторитетный инсайдер и журналист ESPN Шэмс Чарания сообщил о том, что в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся трёхсторонний обмен, в рамках которого 32-летний немецкий разыгрывающий защитник Деннис Шрёдер покинул «Сакраменто Кингз» и отправился в «Кливленд Кавальерс».

Примечательно, что этот обмен стал для Денниса восьмым в карьере в североамериканской лиге, что является вторым показателем в истории НБА. Абсолютным рекордсменом является чемпион НБА 2009 года Тревор Ариза — его обменивали 11 раз.

Карьера Денниса Шрёдера в НБА:

2013 — выбран на драфте «Атлантой Хоукс»;

2018 — обменян в «Оклахома-Сити Тандер»;

2020 — обменян в «Лос-Анджелес Лейкерс»;

2021 — подписал контракт с «Бостон Селтикс»;

2022 — обменян в «Хьюстон Рокетс»;

2022 — подписал контракт с «Лейкерс»;

2023 — подписал контракт с «Торонто Рэпторс»;

2024 — обменян в «Бруклин Нетс»;

2024 — обменян в «Голден Стэйт Уорриорз»;

2025 — обменян в «Юту Джаз»;

2025 — обменян в «Детройт Пистонс»;

2025 — подписал контракт с «Сакраменто Кингз»;

2026 — обменян в «Кливленд Кавальерс».