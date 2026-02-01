ЦСКА отыграл 17 очков и победил УНИКС в Единой лиге. У армейцев 14 побед подряд

В воскресенье, 1 февраля, на арене «Мегаспорт» в Москве состоялся центральный матч тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в рамках которого местный ЦСКА принимал УНИКС. Хозяева площадки со счётом 84:80 (18:24; 19:26; 28:20; 19:10) выиграли у казанцев и оформили 14-ю победу подряд.

Лучшим игроком в составе армейцев стал американский разыгрывающий защитник Мело Тримбл, в активе которого 34 очка, три подбора, пять передач, два перехвата и одна потеря при коэффициенте эффективности «+41».

У казанцев отличился американский центровой Джален Рейнольдс, на его счету 21 очко, шесть подборов, две передачи, два перехвата, два блок-шота и три потери при коэффициенте эффективности «+23».