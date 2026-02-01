Скидки
Бетсити Парма — Уралмаш. Прямая трансляция
16:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

ЦСКА — УНИКС, результат матча 1 февраля 2025, счет 84:80, Единая лига ВТБ — 2025/2026

ЦСКА отыграл 17 очков и победил УНИКС в Единой лиге. У армейцев 14 побед подряд
Комментарии

В воскресенье, 1 февраля, на арене «Мегаспорт» в Москве состоялся центральный матч тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в рамках которого местный ЦСКА принимал УНИКС. Хозяева площадки со счётом 84:80 (18:24; 19:26; 28:20; 19:10) выиграли у казанцев и оформили 14-ю победу подряд.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 февраля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
84 : 80
УНИКС
Казань
ЦСКА: Кливленд, Уэйр, Руженцев, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Чадов, Антонов, Жан-Шарль, Курбанов, Митрович
УНИКС: Беленицкий, Рейнольдс, Бингэм, Д. Кулагин, Брюэр, Ли, Захаров, Абдулбасиров, Белоусов, Стуленков, Лопатин, Швед

Лучшим игроком в составе армейцев стал американский разыгрывающий защитник Мело Тримбл, в активе которого 34 очка, три подбора, пять передач, два перехвата и одна потеря при коэффициенте эффективности «+41».

У казанцев отличился американский центровой Джален Рейнольдс, на его счету 21 очко, шесть подборов, две передачи, два перехвата, два блок-шота и три потери при коэффициенте эффективности «+23».

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
