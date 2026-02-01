Радоньич оценил дебютный матч за «Зенит», в котором его игроки разгромили «Самару»

Главный тренер команды «Зенит» Деян Радоньич прокомментировал разгромную победу над «Самарой» в Единой лиге ВТБ. Этот матч стал первым для черногорского специалиста в санкт-петербургском клубе.

«Прежде всего хочу поздравить моих баскетболистов с этой игрой. Перед матчем, сегодня и вчера, мы говорили, что может быть самым важным. Для меня как тренера самым главным был настрой. И я могу сказать, что настрой был очень хорошим. Наша концентрация была на уровне. Мы играли с большим количеством энергии. Конечно, после нескольких дней работы с командой мы кое-что сделали, но нам нужно продолжать в том же духе», — сказал Радоньич на пресс-конференции.