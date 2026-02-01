ЦСКА одержал 21 победу подряд в домашних матчах регулярного чемпионата Единой лиги

В субботу, 1 февраля, действующий чемпион Единой лиги ВТБ ЦСКА одержал победу над УНИКСом со счётом 84:80 (18:24; 19:26; 28:20; 19:10), что позволило армейцам продлить серию домашних побед в регулярном чемпионате до 21.

В нынешнем сезоне ЦСКА одержал 14 побед на своей домашней площадке, а сама серия началась с сезона-2024/2025.

Победа над казанцами позволила армейцам укрепиться в роли лидера сезона — в 25 матчах у москвичей 23 победы при двух поражениях. УНИКС в нынешнем чемпионате провёл 24 встречи, из которых вышел победителем 22 раза. В очной серии противостояний между двумя лидерами вперёд вышел ЦСКА — 2-1.