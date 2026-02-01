Скидки
Бетсити Парма — Уралмаш. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Баскетбол

ЦСКА одержал 21 победу подряд в домашних матчах регулярного чемпионата Единой лиги

Комментарии

В субботу, 1 февраля, действующий чемпион Единой лиги ВТБ ЦСКА одержал победу над УНИКСом со счётом 84:80 (18:24; 19:26; 28:20; 19:10), что позволило армейцам продлить серию домашних побед в регулярном чемпионате до 21.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 февраля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
84 : 80
УНИКС
Казань
ЦСКА: Кливленд, Уэйр, Руженцев, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Чадов, Антонов, Жан-Шарль, Курбанов, Митрович
УНИКС: Беленицкий, Рейнольдс, Бингэм, Д. Кулагин, Брюэр, Ли, Захаров, Абдулбасиров, Белоусов, Стуленков, Лопатин, Швед

В нынешнем сезоне ЦСКА одержал 14 побед на своей домашней площадке, а сама серия началась с сезона-2024/2025.

Победа над казанцами позволила армейцам укрепиться в роли лидера сезона — в 25 матчах у москвичей 23 победы при двух поражениях. УНИКС в нынешнем чемпионате провёл 24 встречи, из которых вышел победителем 22 раза. В очной серии противостояний между двумя лидерами вперёд вышел ЦСКА — 2-1.

