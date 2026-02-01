Скидки
Парма — Уралмаш. Прямая трансляция
16:00 Мск
Тримбл прокомментировал получение награды MVP января Единой лиги

Тримбл прокомментировал получение награды MVP января Единой лиги
30-летний американский разыгрывающий защитник Мело Тримбл, выступающий за команду ЦСКА, прокомментировал получение награды самого ценного игрока (MVP) января Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026.

«Благодарен лиге за эту награду. Также хотел бы поблагодарить своих товарищей по команде, тренеров и всю организацию ЦСКА за помощь в достижении мной индивидуальных успехов», — приводит слова Тримбла пресс-служба армейцев.

Для американского разыгрывающего эта награда стала второй за сезон. Впервые в сезоне-2025/2026 он признавался MVP месяца в ноябре.

После получения награды ЦСКА сыграл с УНИКСом и одержал победу (84:80).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 февраля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
84 : 80
УНИКС
Казань
ЦСКА: Тримбл - 34, Жан-Шарль - 13, Уэйр - 11, Астапкович - 8, Ухов - 6, Кливленд - 4, Антонов - 4, Митрович - 2, Руженцев - 1, Курбанов - 1, Карпенко, Чадов
УНИКС: Рейнольдс - 21, Бингэм - 16, Д. Кулагин - 14, Швед - 9, Беленицкий - 8, Ли - 7, Лопатин - 3, Брюэр - 2, Захаров, Абдулбасиров, Белоусов, Стуленков
