Тримбл прокомментировал получение награды MVP января Единой лиги

30-летний американский разыгрывающий защитник Мело Тримбл, выступающий за команду ЦСКА, прокомментировал получение награды самого ценного игрока (MVP) января Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026.

«Благодарен лиге за эту награду. Также хотел бы поблагодарить своих товарищей по команде, тренеров и всю организацию ЦСКА за помощь в достижении мной индивидуальных успехов», — приводит слова Тримбла пресс-служба армейцев.

Для американского разыгрывающего эта награда стала второй за сезон. Впервые в сезоне-2025/2026 он признавался MVP месяца в ноябре.

После получения награды ЦСКА сыграл с УНИКСом и одержал победу (84:80).