Бетсити Парма — Уралмаш. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Автодор — Локомотив-Кубань, результат матча 1 февраля 2026, счет 76:78, Единая лига ВТБ – 2025/2026

Хантер за 1,2 с до конца матча принёс «Локомотиву» победу над «Автодором» в Единой лиге
Комментарии

В воскресенье, 1 февраля, на арене «Кристалл» в Саратове состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в рамках которого местный «Автодор» принимал «Локомотив-Кубань». Хозяева площадки со счётом 76:78 (18:19; 15:22; 19:13; 24:24) уступили гостям из Краснодара.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 февраля 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
76 : 78
Локомотив-Кубань
Краснодар
Автодор: Сущик, Пранаускис, Евсеев, Фёдоров, Земский, Мотовилов, Коско, Клименко, Вольхин, Ньюмэн, Яковлев, Хаджибегович
Локомотив-Кубань: Джонсон, Миллер, Мур, Мартин, Темиров, Квитковских, Ищенко, Попов, Хантер, Ведищев, Шеянов, Коновалов

Победу «Локомотиву» принёс американский форвард Винс Хантер, который при счёте 76:76 за 1,2 секунды до конца матча реализовал бросок из-под кольца.

В составе саратовского клуба отличился российский лёгкий форвард Игорь Вольхин, записавший на свой счёт дабл-дабл, в его активе 17 очков, 10 подборов, две передачи, один перехват и одна потеря при коэффициенте эффективности «+24».

У краснодарцев лучшими стали сразу двое игроков с коэффициентом эффективности «+28» — у Винса Хантера 17 очков, четыре подбора, четыре передачи, один перехват, два блок-шота и одна потеря, а у его соотечественника из США Джеремайи Мартина 21 очко, семь подборов, четыре передачи, один перехват, один блок-шот и две потери.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
