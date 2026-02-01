Скидки
Главный тренер «Самары» объяснил крупное поражение в матче с «Зенитом»

Комментарии

Главный тренер «Самары» Владислав Коновалов высказался о выступлении своих подопечных в матче с санкт-петербургским клубом «Зенитом», который завершился со счётом 113:52 в пользу сине-бело-голубых.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 февраля 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
113 : 52
Самара
Самарская область
Зенит: Мартюк - 21, Шаманич - 19, Фрейзер - 13, Щербенев - 11, Роберсон - 9, Рэндольф - 8, Воронцевич - 8, Емченко - 8, Жбанов - 7, Узинский - 5, Карасёв - 4
Самара: Саврасов - 13, Чебуркин - 13, Халдеев - 10, Походяев - 7, Чикарев - 4, Кузнецов - 3, Минченко - 2, Шейко, Пивцайкин, Летино

«Сейчас плотная защита не даёт нам, наверное, разыграть опции, где мы могли бы найти открытые броски и более результативно действовать. В первой четверти опять мы застряли на этих 18 очках. Естественно, не хватает остроты. Мы это сами понимаем, у нас травмирован Михайловский, не в лучшей форме вернулись другие игроки. «Зенит», понятно, команда крепкая, мощная, с хорошим потенциалом, с периметром. Поэтому пытались использовать несколько видов защиты, плюс наша «краска» не так хорошо сработала, сбились на броски», — приводит слова Коновалова пресс-служба чемпионата.

