Главный тренер «Самары» объяснил крупное поражение в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Самары» Владислав Коновалов высказался о выступлении своих подопечных в матче с санкт-петербургским клубом «Зенитом», который завершился со счётом 113:52 в пользу сине-бело-голубых.

«Сейчас плотная защита не даёт нам, наверное, разыграть опции, где мы могли бы найти открытые броски и более результативно действовать. В первой четверти опять мы застряли на этих 18 очках. Естественно, не хватает остроты. Мы это сами понимаем, у нас травмирован Михайловский, не в лучшей форме вернулись другие игроки. «Зенит», понятно, команда крепкая, мощная, с хорошим потенциалом, с периметром. Поэтому пытались использовать несколько видов защиты, плюс наша «краска» не так хорошо сработала, сбились на броски», — приводит слова Коновалова пресс-служба чемпионата.