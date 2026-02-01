Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бетсити Парма — Уралмаш. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Андреас Пистиолис прокомментировал победу ЦСКА в матче с УНИКСом

Андреас Пистиолис прокомментировал победу ЦСКА в матче с УНИКСом
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис поделился мыслями насчёт выступления армейцев в матче с казанским УНИКСом, который завершился победой со счётом 84:80.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 февраля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
84 : 80
УНИКС
Казань
ЦСКА: Тримбл - 34, Жан-Шарль - 13, Уэйр - 11, Астапкович - 8, Ухов - 6, Кливленд - 4, Антонов - 4, Митрович - 2, Руженцев - 1, Курбанов - 1, Карпенко, Чадов
УНИКС: Рейнольдс - 21, Бингэм - 16, Д. Кулагин - 14, Швед - 9, Беленицкий - 8, Ли - 7, Лопатин - 3, Брюэр - 2, Захаров, Абдулбасиров, Белоусов, Стуленков

«Прежде всего спасибо болельщикам, которые пришли сегодня нас поддержать, особое спасибо нашему фан-сектору за баннер, посвящённый трагедии в Греции. Что касается игры, у нас получились две разные картины в обеих половинах. По моему мнению, мы начали по-настоящему плохо, не выполняли план на игру и позволили УНИКСу войти в зону комфорта. УНИКС в таких случаях сразу заставляет за это заплатить. Во второй половине мы показали правильный настрой, психологический подход к игре. В раздевалке говорили, что те трудности, которые у нас возникли, дают нам возможность проявить характер, который у нас есть. Мы подняли уровень жёсткости, причём применяли эту жёсткость с умом. Команда лучше выполняла те инструкции, которые давал тренер, но в то же время всё свелось именно к самоотдаче, к тому, что команда отдала всё сердце этой классной победе», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.

Избранный контент о спорте – в условиях ограничения интернета
Избранный контент о спорте – в условиях ограничения интернета
Подписаться в MAX
Материалы по теме
Так побеждают чемпионы. ЦСКА отыграл огромное отставание и на характере прибил УНИКС
Так побеждают чемпионы. ЦСКА отыграл огромное отставание и на характере прибил УНИКС
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android