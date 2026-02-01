Андреас Пистиолис прокомментировал победу ЦСКА в матче с УНИКСом

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис поделился мыслями насчёт выступления армейцев в матче с казанским УНИКСом, который завершился победой со счётом 84:80.

«Прежде всего спасибо болельщикам, которые пришли сегодня нас поддержать, особое спасибо нашему фан-сектору за баннер, посвящённый трагедии в Греции. Что касается игры, у нас получились две разные картины в обеих половинах. По моему мнению, мы начали по-настоящему плохо, не выполняли план на игру и позволили УНИКСу войти в зону комфорта. УНИКС в таких случаях сразу заставляет за это заплатить. Во второй половине мы показали правильный настрой, психологический подход к игре. В раздевалке говорили, что те трудности, которые у нас возникли, дают нам возможность проявить характер, который у нас есть. Мы подняли уровень жёсткости, причём применяли эту жёсткость с умом. Команда лучше выполняла те инструкции, которые давал тренер, но в то же время всё свелось именно к самоотдаче, к тому, что команда отдала всё сердце этой классной победе», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.