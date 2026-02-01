Перасович — о поражении УНИКСа от ЦСКА: мы не смогли ответить на их жёсткость

Главный тренер БК УНИКС Велимир Перасович прокомментировал поражение своей команды от московского ЦСКА (80:84) в матче Единой лиги ВТБ.

«Прежде всего поздравляю ЦСКА. Мы хорошо играли на протяжении первой половины, здорово начали третью четверть. В то же время в третьей четверти стало понятно, что ЦСКА значительно повысил уровень жёсткости и действовал на грани фола. Мы не смогли этому ответить. У нас четыре игрока покинули площадку с пятью фолами, хотя соперники действовали жёстче. При этом ЦСКА бросил 34 штрафных, а мы – 21. Считаю, что причина победы ЦСКА в том, что мы не смогли ответить на их жёсткость», — приводит слова Перасовича пресс-служба Единой лиги.