16:00 Мск
Перасович — о поражении УНИКСа от ЦСКА: мы не смогли ответить на их жёсткость

Главный тренер БК УНИКС Велимир Перасович прокомментировал поражение своей команды от московского ЦСКА (80:84) в матче Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 февраля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
84 : 80
УНИКС
Казань
ЦСКА: Тримбл - 34, Жан-Шарль - 13, Уэйр - 11, Астапкович - 8, Ухов - 6, Кливленд - 4, Антонов - 4, Митрович - 2, Руженцев - 1, Курбанов - 1, Карпенко, Чадов
УНИКС: Рейнольдс - 21, Бингэм - 16, Д. Кулагин - 14, Швед - 9, Беленицкий - 8, Ли - 7, Лопатин - 3, Брюэр - 2, Захаров, Абдулбасиров, Белоусов, Стуленков

«Прежде всего поздравляю ЦСКА. Мы хорошо играли на протяжении первой половины, здорово начали третью четверть. В то же время в третьей четверти стало понятно, что ЦСКА значительно повысил уровень жёсткости и действовал на грани фола. Мы не смогли этому ответить. У нас четыре игрока покинули площадку с пятью фолами, хотя соперники действовали жёстче. При этом ЦСКА бросил 34 штрафных, а мы – 21. Считаю, что причина победы ЦСКА в том, что мы не смогли ответить на их жёсткость», — приводит слова Перасовича пресс-служба Единой лиги.

Так побеждают чемпионы. ЦСКА отыграл огромное отставание и на характере прибил УНИКС
