«Уралмаш» обыграл в овертайме «Бетсити Парму» с отрывом в шесть очков

В воскресенье, 1 февраля, на стадионе «Молот» имени Виктора Лебедева в Перми состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в рамках которого местная «Бетсити Парма» принимала «Уралмаш». Хозяева площадки со счётом 85:91 ОТ (15:25; 23:13; 16:23; 21:14, 10:16) уступили гостям из Екатеринбурга.

В составе пермского клуба отличился американский разыгрывающий Джален Адамс, в активе которого 22 очка, шесть подборов и одна потеря при коэффициенте эффективности «+16».

У екатеринбуржцев лучшим стал американский центровой Октавиус Эллис. За игру он принёс команде 22 очка, сделал восемь подборов при двух потерях, а коэффициент его эффективности составил «+25».