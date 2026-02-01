Скидки
Главная Баскетбол Новости

Бетсити Парма — Уралмаш, результат матча 1 февраля 2026, счет 85:91 ОТ, Единая лига ВТБ — 2025/2026

«Уралмаш» обыграл в овертайме «Бетсити Парму» с отрывом в шесть очков
Комментарии

В воскресенье, 1 февраля, на стадионе «Молот» имени Виктора Лебедева в Перми состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в рамках которого местная «Бетсити Парма» принимала «Уралмаш». Хозяева площадки со счётом 85:91 ОТ (15:25; 23:13; 16:23; 21:14, 10:16) уступили гостям из Екатеринбурга.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 февраля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Окончен
85 : 91
ОТ
Уралмаш
Екатеринбург
Бетсити Парма: Адамс - 22, Свинин - 14, Ильницкий - 14, Картер - 13, Фирсов - 7, Шашков - 6, Сандерс - 5, Захаров - 4, Головченко, Стафеев, Якушин, Егоров
Уралмаш: Эллис - 22, Нэвелс - 15, Герасимов - 12, Новиков - 9, Нэльсон - 9, Далтон - 8, Писклов - 7, Даглас - 6, Белянков - 3, Пынько, Петенев, Ивлев

В составе пермского клуба отличился американский разыгрывающий Джален Адамс, в активе которого 22 очка, шесть подборов и одна потеря при коэффициенте эффективности «+16».

У екатеринбуржцев лучшим стал американский центровой Октавиус Эллис. За игру он принёс команде 22 очка, сделал восемь подборов при двух потерях, а коэффициент его эффективности составил «+25».

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
