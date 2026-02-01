Щербенёв — о победе «Зенита» над «Самарой»: это только первый шаг

Защитник «Зенита» Александр Щербенёв прокомментировал уверенную победу над «Самарой» (113:52) в матче 25-го тура Единой лиги ВТБ.

«Отличные впечатления. Старались больше фокусироваться не на сопернике, а на себе, на своём, в первую очередь защите, на желании. Понимаем, что новый тренер — новая система, и надо шаг за шагом осваиваться. В любом случае каждый из ребят, выходя на площадку, показывал желание — и результат на табло. Но не будем расслабляться, впереди ещё много важных игр, поэтому это только первый шаг, который мы сделали», — приводит слова Щербенева пресс-служба «Зенита».

В победном матче Александр набрал 11 очков, отдал восемь результативных передач и совершил один перехват.