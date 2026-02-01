Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Щербенёв — о победе «Зенита» над «Самарой»: это только первый шаг

Щербенёв — о победе «Зенита» над «Самарой»: это только первый шаг
Комментарии

Защитник «Зенита» Александр Щербенёв прокомментировал уверенную победу над «Самарой» (113:52) в матче 25-го тура Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 февраля 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
113 : 52
Самара
Самарская область
Зенит: Мартюк - 21, Шаманич - 19, Фрейзер - 13, Щербенев - 11, Роберсон - 9, Рэндольф - 8, Воронцевич - 8, Емченко - 8, Жбанов - 7, Узинский - 5, Карасёв - 4
Самара: Саврасов - 13, Чебуркин - 13, Халдеев - 10, Походяев - 7, Чикарев - 4, Кузнецов - 3, Минченко - 2, Шейко, Пивцайкин, Летино

«Отличные впечатления. Старались больше фокусироваться не на сопернике, а на себе, на своём, в первую очередь защите, на желании. Понимаем, что новый тренер — новая система, и надо шаг за шагом осваиваться. В любом случае каждый из ребят, выходя на площадку, показывал желание — и результат на табло. Но не будем расслабляться, впереди ещё много важных игр, поэтому это только первый шаг, который мы сделали», — приводит слова Щербенева пресс-служба «Зенита».

В победном матче Александр набрал 11 очков, отдал восемь результативных передач и совершил один перехват.

Материалы по теме
«Зенит» разгромил «Самару» в дебютном матче тренера Радоньича в Единой лиге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android