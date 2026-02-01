Щербенёв — о победе «Зенита» над «Самарой»: это только первый шаг
Защитник «Зенита» Александр Щербенёв прокомментировал уверенную победу над «Самарой» (113:52) в матче 25-го тура Единой лиги ВТБ.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 февраля 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
113 : 52
Самара
Самарская область
Зенит: Мартюк - 21, Шаманич - 19, Фрейзер - 13, Щербенев - 11, Роберсон - 9, Рэндольф - 8, Воронцевич - 8, Емченко - 8, Жбанов - 7, Узинский - 5, Карасёв - 4
Самара: Саврасов - 13, Чебуркин - 13, Халдеев - 10, Походяев - 7, Чикарев - 4, Кузнецов - 3, Минченко - 2, Шейко, Пивцайкин, Летино
«Отличные впечатления. Старались больше фокусироваться не на сопернике, а на себе, на своём, в первую очередь защите, на желании. Понимаем, что новый тренер — новая система, и надо шаг за шагом осваиваться. В любом случае каждый из ребят, выходя на площадку, показывал желание — и результат на табло. Но не будем расслабляться, впереди ещё много важных игр, поэтому это только первый шаг, который мы сделали», — приводит слова Щербенева пресс-служба «Зенита».
В победном матче Александр набрал 11 очков, отдал восемь результативных передач и совершил один перехват.
