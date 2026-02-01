Единая лига: результаты матчей 1 февраля

В воскресенье, 1 февраля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Единая лига. Результаты матчей на 1 февраля:

«Зенит» — «Самара» — 113:52.

ЦСКА — УНИКС — 84:80.

«Автодор» — «Локомотив-Кубань» — 76:78.

«Бетсити Парма» — «Уралмаш» — 85:91 ОТ.

После 25 матчей турнирную таблицу возглавляет действующий чемпион из Москвы — ЦСКА. У армейцев 23 победы при двух поражениях. УНИКС — второй (21 победа и три поражения в 24 играх).