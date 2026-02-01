Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Единая лига: результаты матчей 1 февраля

Единая лига: результаты матчей 1 февраля
Комментарии

В воскресенье, 1 февраля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Единая лига. Результаты матчей на 1 февраля:

«Зенит» — «Самара» — 113:52.
ЦСКА — УНИКС — 84:80.
«Автодор» — «Локомотив-Кубань» — 76:78.
«Бетсити Парма» — «Уралмаш» — 85:91 ОТ.

После 25 матчей турнирную таблицу возглавляет действующий чемпион из Москвы — ЦСКА. У армейцев 23 победы при двух поражениях. УНИКС — второй (21 победа и три поражения в 24 играх).

Календарь Единой лиги на сезон-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги на сезон-2025/2026
Материалы по теме
ЦСКА, это было нечто! Блестящий камбэк и победа над УНИКСом в матче недели Единой лиги
ЦСКА, это было нечто! Блестящий камбэк и победа над УНИКСом в матче недели Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android