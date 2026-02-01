Томович — о победе над «Автодором»: мы не контролировали щит во второй половине
Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович прокомментировал победу своей команды над «Автодором» (78:76) в гостевом матче Единой лиги ВТБ.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 февраля 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
76 : 78
Локомотив-Кубань
Краснодар
Автодор: Хаджибегович - 22, Вольхин - 17, Ньюмэн - 13, Мотовилов - 12, Евсеев - 6, Земский - 3, Клименко - 2, Пранаускис - 1, Сущик, Фёдоров, Коско, Яковлев
Локомотив-Кубань: Мартин - 21, Миллер - 20, Хантер - 17, Ищенко - 11, Джонсон - 3, Квитковских - 2, Коновалов - 2, Мур - 1, Темиров - 1, Попов, Ведищев, Шеянов
«В первую очередь хочу поздравить своего хорошего друга Миленко Богичевича с хорошей игрой. Самое главное — мы не контролировали щит во второй половине. Это стало ключом к игре, мы подарили соперникам уверенность и шанс вернуться в игру. «Автодор» попал хорошие броски и игра стала сложной для нас. В любом случае, я горд своей командой и тем, как они бились до конца. Они не сдались, сражались в каждом владении и в конце концов наши старания окупились», — приводит слова Томовича пресс-служба Единой лиги.
