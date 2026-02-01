Пашутин — о поражении от «Уралмаша»: нам нужно больше работать над взаимопониманием

Главный тренер «Бетсити Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал поражение своей команды от «Уралмаша» в матче Единой лиги ВТБ, который завершился овертаймом.

«Сегодня каждый из парней боролся до конца и отдавал всего себя на площадке. Но игра состояла из нюансов, как, например, пропущенные два очка из-за ошибки в парном взаимодействии при лидерстве «+2» в концовке. В том числе из-за этой ошибки игра и перешла в овертайм. Нам нужно больше работать над взаимопониманием, и если есть тренерская установка — необходимо её выполнять, особенно в критические моменты. Это вопрос дисциплины.

Такие поражения хоть и неприятны, но они нас закаляют. Хочу отдельно поблагодарить болельщиков, которые сегодня невероятно поддерживали команду. Сейчас важно сохранить желание и энергию и быть готовыми к игре с ЦСКА 5 февраля», — приводит слова Пашутина пресс-служба команды.