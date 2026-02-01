Скидки
Баскетбол

Пашутин — о поражении от «Уралмаша»: нам нужно больше работать над взаимопониманием

Пашутин — о поражении от «Уралмаша»: нам нужно больше работать над взаимопониманием
Главный тренер «Бетсити Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал поражение своей команды от «Уралмаша» в матче Единой лиги ВТБ, который завершился овертаймом.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 февраля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Окончен
85 : 91
ОТ
Уралмаш
Екатеринбург
Бетсити Парма: Адамс - 22, Свинин - 14, Ильницкий - 14, Картер - 13, Фирсов - 7, Шашков - 6, Сандерс - 5, Захаров - 4, Головченко, Стафеев, Якушин, Егоров
Уралмаш: Эллис - 22, Нэвелс - 15, Герасимов - 12, Новиков - 9, Нэльсон - 9, Далтон - 8, Писклов - 7, Даглас - 6, Белянков - 3, Пынько, Петенев, Ивлев

«Сегодня каждый из парней боролся до конца и отдавал всего себя на площадке. Но игра состояла из нюансов, как, например, пропущенные два очка из-за ошибки в парном взаимодействии при лидерстве «+2» в концовке. В том числе из-за этой ошибки игра и перешла в овертайм. Нам нужно больше работать над взаимопониманием, и если есть тренерская установка — необходимо её выполнять, особенно в критические моменты. Это вопрос дисциплины.

Такие поражения хоть и неприятны, но они нас закаляют. Хочу отдельно поблагодарить болельщиков, которые сегодня невероятно поддерживали команду. Сейчас важно сохранить желание и энергию и быть готовыми к игре с ЦСКА 5 февраля», — приводит слова Пашутина пресс-служба команды.

