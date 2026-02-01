«Горжусь игроками и тем, как они бились». Тренер «Автодора» — о поражении в матче с «Локо»

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич положительно отозвался о выступлении своих подопечных в матче Единой лиги с клубом «Локомотив-Кубань», который завершился в пользу краснодарского коллектива со счётом 78:76.

«Во-первых, поздравляю «Локомотив-Кубань» с победой. Несмотря на результат, игра вышла действительно хорошая. Интрига сохранялась до конца, всё решил один мяч. Очень горжусь своими игроками и тем, как они бились за клуб, за болельщиков и наш город. Сегодня у нас, наконец, был полноценный состав, но на этой неделе нам всё равно не удавалось потренироваться в полном составе. Рад, что сегодня за моей спиной были все игроки. Надеюсь, мы сохраним здоровье до конца сезона и будем биться в том же духе. Желаю удачи своему коллеге по сборной Сербии Томиславу Томовичу. В жизни мы большие друзья, наши семьи близки, но баскетбол есть баскетбол. На площадке не бывает друзей», — приводит слова Богичевича пресс-служба Единой лиги.