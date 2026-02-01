«Любопытно, работают ли». Адетокунбо в шутку предложил прорекламировать презервативы

31-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) грек Яннис Адетокунбо, выступающий на позиции форварда за команду «Милуоки Бакс», в шутку предложил прорекламировать презервативы.

«Кевин Дюрант заключил спонсорскую сделку с CeraVe (американский бренд по производству средств по уходу за кожей. — Прим. «Чемпионата»). Кендалл Дженнер недавно подписала спонсорское соглашение с Fanatics (букмекерская контора. — Прим. «Чемпионата»). Эй, Trojan (бренд, специализирующийся на производстве презервативов и лубрикантов. — Прим. «Чемпионата»), как дела? Мне любопытно узнать, работает ли ваш продукт», – написал Адетокунбо на своей странице в социальной сети.