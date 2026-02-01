Скидки
Баскетбол

Стив Нэш: Гилджес-Александер — величайший баскетболист в истории Канады

Стив Нэш: Гилджес-Александер — величайший баскетболист в истории Канады
Комментарии

Двукратный MVP Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и восьмикратный участник Матча всех звёзд Стив Нэш назвал разыгрывающего защитника клуба «Оклахома-Сити Тандер» канадца Шея Гилджеса-Александера лучшим баскетболистом Канады в истории.

«Я бы назвал Шея Гилджеса-Александера», — сказал Нэш в эфире трансляции НБА на Prime Video, когда его спросили о величайшем канадском игроке, когда-либо выступавшем в лиге.

Напомним, в текущем сезоне НБА Шей принял участие в 47 матчах. В среднем за встречу Гилджес-Александер набирает 32 очка, делает 4,4 подбора, отдаёт 6,2 передачи и совершает 1,3 перехвата при коэффициенте эффективности «+30,9».

Комментарии
