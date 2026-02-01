«Просто увиделись. Саша взял майку себе в музей». Фридзон — о встрече Овечкина с Леброном

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года в Лондоне (Великобритания) Виталий Фридзон прокомментировал встречу капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» россиянина Александра Овечкина с четырёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американцем Леброном Джеймсом.

– Недавно вы побывали в гостях у Овечкина в США. Какие впечатления остались от поездки? Что говорит Александр по поводу своей недавней встречи с Леброном Джеймсом?

– Я уже уехал, когда он с Леброном виделся. От поездки в гости к Саше самые лучшие впечатления – всё хорошо, всё просто супер! Был рад побывать у него в гостях. Что касается атмосферы на хоккее, это что‑то новое, увидеть всё это было здорово.

– Встреча на матче НБА двух легенд – Овечкина и Джеймса – большое событие?

– Саша просто пришёл посмотреть матч, взял майку себе в музей. Овечкин и Леброн знают друг друга. Обычная встреча. Просто увиделись два человека, которые являются лидерами по набранным очкам в своих видах спорта, – приводит слова Фридзона портал «Матч ТВ».