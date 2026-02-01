Скидки
«Зенит» подал документы для получения Фрейзером российского гражданства — источник

«Зенит» подал документы для получения Фрейзером российского гражданства — источник
Американский разыгрывающий «Зенита» Трент Фрейзер может получить российское спортивное гражданство. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По информации издания, петербургский клуб уже подал необходимые документы в министерство спорта РФ. В пресс-службе «Зенита» эту информацию пока что не подтвердили.

27-летний Фрейзер, который играет за «Зенит» с 2023 года и накануне был назначен капитаном команды, ранее уже заявлял о желании получить спортивное гражданство России. В 2024 году Федерация баскетбола России не поддержала эту инициативу.

Спортивное гражданство помогает обходить лимит на иностранцев выступающих в российских клубах.

