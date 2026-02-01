«Это останется в памяти фанатов надолго». Президент ЦСКА — о победе в матче с УНИКСом

Президент ЦСКА Андрей Ватутин высказался насчёт победы своих подопечных со счётом 84:80 в матче с казанским клубом УНИКС.

«Вести 17 очков и проиграть – увы, такое часто было свойственно нам. А вот такая игра, когда на морально‑волевых, характером переламывается ход неудачно складывающегося матча – это останется в памяти болельщиков надолго. Тренеры и игроки проявили себя настоящими профессионалами и мужчинами, за что им заслуженное уважение и любовь от болельщиков.

УНИКС является очень серьёзным оппонентом, уже говорил, что менеджмент клуба и главный тренер команды Велимир Перасович сформировали очень боеспособный и габаритный состав.

Учитывая всё это, а также наш традиционный зимний спад, ожидал тяжёлой игры и не ошибся. Матч в целом вышел с приставкой «супер». Про игру Мело [Тримбла] и Каспера [Уэйра] говорить нет смысла, это наши волшебники, но также хочу отметить Антонова и Курбанова. Их самоотверженная игра в защите в решающие минуты развязала руки нашим «маленьким», так что нашим молодым еще придётся здорово потрудиться, чтобы забрать у ветеранов их игровые минуты. Не могу не отметить защиту и важнейшую «трёшку» Антона Астапковича. Сложно перечислить заслуги всех в небольшом интервью, но каждый наш игрок, вышедший на площадку во второй половине, внёс свой вклад в борьбу и победу.

В целом все команды лиги находятся в стадии перестройки и к плей‑офф явно станут сильнее. «Зенит» наверняка сбалансирует свою игру, а Мун и Бако — отличные приобретения. «Локо» найдёт общий язык с новым тренером, УНИКС сделает свои выводы и ещё усилит состав, «Уралмаш» и Антон Юдин, похоже, нашли друг друга. Так что всё ещё только начинается. Что касается нас, хочу услышать от главного тренера его мнение, как нашей игре стать лучше», – приводит слова Ватутина портал «Матч ТВ».