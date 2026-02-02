«Игра выдалась рваной. Мы не дрогнули». Тренер «Уралмаша» — о победном матче с «Пармой»

Главный тренер «Уралмаша» Антон Юдин прокомментировал выступление своих подопечных в матче с пермским коллективом «Бетсити Парма», который завершился в овертайме со счётом 91:85 в пользу команды из Екатеринбурга.

«Поздравляю команду с победой! Так бывает, игра выдалась рваной. Первую и третью четверти мы начинали достаточно хорошо, отрывались в счёте. А во второй и четвёртой четвертях соперник дважды нас догонял. Благодарен команде, что в четвёртой четверти, когда пермяки вышли вперёд, мы не дрогнули, а выстояли. Я предупреждал, что «Парма» при домашних трибунах играет с гораздо большими эмоциями и отдачей. Зал всегда гонит свою команду вперёд и даёт ей дополнительных сил. Хочу также отдельно поблагодарить наших болельщиков, которые приехали в Пермь поддержать нас, и поздравить их с победой!» — приводит слова Юдина пресс-служба Единой лиги.