«Игра выдалась рваной. Мы не дрогнули». Тренер «Уралмаша» — о победном матче с «Пармой»

Главный тренер «Уралмаша» Антон Юдин прокомментировал выступление своих подопечных в матче с пермским коллективом «Бетсити Парма», который завершился в овертайме со счётом 91:85 в пользу команды из Екатеринбурга.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 февраля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Окончен
85 : 91
ОТ
Уралмаш
Екатеринбург
Бетсити Парма: Адамс - 22, Свинин - 14, Ильницкий - 14, Картер - 13, Фирсов - 7, Шашков - 6, Сандерс - 5, Захаров - 4, Головченко, Стафеев, Якушин, Егоров
Уралмаш: Эллис - 22, Нэвелс - 15, Герасимов - 12, Новиков - 9, Нэльсон - 9, Далтон - 8, Писклов - 7, Даглас - 6, Белянков - 3, Пынько, Петенев, Ивлев

«Поздравляю команду с победой! Так бывает, игра выдалась рваной. Первую и третью четверти мы начинали достаточно хорошо, отрывались в счёте. А во второй и четвёртой четвертях соперник дважды нас догонял. Благодарен команде, что в четвёртой четверти, когда пермяки вышли вперёд, мы не дрогнули, а выстояли. Я предупреждал, что «Парма» при домашних трибунах играет с гораздо большими эмоциями и отдачей. Зал всегда гонит свою команду вперёд и даёт ей дополнительных сил. Хочу также отдельно поблагодарить наших болельщиков, которые приехали в Пермь поддержать нас, и поздравить их с победой!» — приводит слова Юдина пресс-служба Единой лиги.

