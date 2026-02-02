Никола Йокич заявил, что не думает о праве на MVP НБА

30-летнего сербского центрового и чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Николу Йокича, выступающего за команду «Денвер Наггетс», после игры с «Лос-Анджелес Клипперс» (122:109) спросили, волнует ли его правило лиги, согласно которому игрок должен сыграть минимум 65 матчей, чтобы претендовать на награды.

«Ни капельки», — приводит слова Йокича издание Fadeaway World.

Чтобы претендовать на индивидуальные награды по итогам сезона, игрок должен провести не менее 65 матчей. Это означает, что он может пропустить не более 17 игр. Таким образом, Йокич имеет право отсутствовать только в одной оставшейся.