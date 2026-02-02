Никола Йокич заявил, что не думает о праве на MVP НБА
Поделиться
30-летнего сербского центрового и чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Николу Йокича, выступающего за команду «Денвер Наггетс», после игры с «Лос-Анджелес Клипперс» (122:109) спросили, волнует ли его правило лиги, согласно которому игрок должен сыграть минимум 65 матчей, чтобы претендовать на награды.
НБА — регулярный чемпионат
31 января 2026, суббота. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
122 : 109
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Йокич - 31, Хардуэй-младший - 22, Уотсон - 21, Мюррэй - 20, Валанчюнас - 11, Браун - 6, Джонс - 4, Строутер - 3, Холмс - 2, Ннаджи - 2, Тайсон, Пикетт
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 25, Леонард - 21, Коллинз - 18, Зубац - 13, Сандерс - 8, Миллер - 7, Батюм - 6, Данн - 5, Кристи - 3, Браун - 3, Лопес, Нидерхаузер
«Ни капельки», — приводит слова Йокича издание Fadeaway World.
Чтобы претендовать на индивидуальные награды по итогам сезона, игрок должен провести не менее 65 матчей. Это означает, что он может пропустить не более 17 игр. Таким образом, Йокич имеет право отсутствовать только в одной оставшейся.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 февраля 2026
-
00:08
-
00:08
- 1 февраля 2026
-
23:13
-
22:34
-
22:14
-
21:35
-
21:05
-
20:37
-
20:03
-
19:36
-
19:25
-
18:43
-
18:16
-
18:01
-
17:43
-
17:36
-
17:02
-
16:45
-
16:35
-
16:28
-
16:04
-
15:40
-
14:35
-
14:34
-
14:16
-
14:09
-
13:59
-
13:30
-
13:24
-
12:59
-
12:38
-
12:16
-
12:00
-
11:57
-
11:40