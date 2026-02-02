«Не хотел бы давать жёсткие оценки». Владимир Дячок высказался о Егоре Дёмине

Исполнительный директор и генеральный секретарь Российской федерации баскетбола (РФБ) Владимир Дячок высказался о прогрессе российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина и его роли в команде НБА. По словам функционера, на текущем этапе он предпочитает избегать жёстких оценок, однако отмечает положительную динамику в игре баскетболиста и рост доверия со стороны тренерского штаба.

«Егор — большой молодец, он продолжает прогрессировать. Я не хотел бы давать какие-то жёсткие оценки на сегодняшний день, потому что, чтобы иметь по-настоящему реалистичную картину, нужно находиться внутри клуба.

Но со стороны видно, что Егор обретает уверенность, что ему начинают доверять важные броски в матчах — не во всех, конечно, но в тех, где у него идёт игра, он сам берёт на себя больше ответственности», — сказал Дячок в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

«Бруклин» показал видео в честь Егора Дёмина: