«Заметил, но могу ошибаться». Дячок предположил, каково отношение «Бруклина» к Дёмину

Исполнительный директор и генеральный секретарь Российской федерации баскетбола (РФБ) Владимир Дячок поделился наблюдениями о том, как «Бруклин Нетс» выстраивает работу с российским разыгрывающим Егором Дёминым. По его мнению, клуб демонстрирует бережный подход к здоровью игрока и внимательно дозирует его нагрузку, что может свидетельствовать о долгосрочных планах в отношении баскетболиста.

«Видно и то, что к его здоровью относятся очень бережно: лимитируют игровое время, аккуратно дают минуты, чтобы, с одной стороны, он получал практику, а с другой — не перегружался. Я также заметил, могу ошибаться, что Егор практически не играет back-to-back — то есть матчи два дня подряд. Это, как мне кажется, тоже говорит о том, что его берегут и дают возможность полноценно восстанавливаться, возможно, с учётом перенесённого повреждения.

Поэтому, как я уже говорил, приоритет в его развитии сейчас — это баланс: продолжать максимально развивать сильные стороны и параллельно работать над слабыми. Егору есть куда расти и над чем работать. И я уверен, что с его подходом, с его ментальной устойчивостью и с той поддержкой, которую он получает в клубе и от близких, у него всё получится.

Яркое подтверждение этому — его участие в Матче звёзд для новичков, в турнире первогодок, второгодок и игроков из G-лиги в Rising Stars Game. Это очень хороший знак», — сказал Дячок в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

Фанатка на русском обратилась к Дёмину перед матчем НБА: