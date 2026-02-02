Скидки
«Продукт российской баскетбольной системы». В РФБ высказались об игроке НБА Егоре Дёмине

«Продукт российской баскетбольной системы». В РФБ высказались об игроке НБА Егоре Дёмине
Исполнительный директор и генеральный секретарь Российской федерации баскетбола (РФБ) Владимир Дячок высказался о пути российского разыгрывающего Егора Дёмина к НБА и роли отечественной системы подготовки в его становлении. По словам функционера, именно российская баскетбольная школа заложила фундамент, позволивший игроку в дальнейшем успешно пройти этапы развития в Европе, NCAA и НБА.

— Егор прошёл через систему мадридского «Реала» и NCAA. Вы ранее отмечали, что он прошёл все этапы подготовки в России. Какой из этих этапов вы считаете наиболее важным для его становления как игрока НБА и как этот опыт может быть использован для будущих российских талантов в рамках системы РФБ?
— Да, безусловно, Егор в первую очередь прошёл через систему подготовки в нашей стране, в России. Я абсолютно уверен, что он — продукт российской баскетбольной системы и российских тренеров. Он начал заниматься баскетболом здесь, здесь же увлёкся им, здесь его вовлекли в этот вид спорта.

Всю базовую подготовку, первые игровые навыки, участие во всех первенствах России он получил именно в нашей системе. Именно здесь он проявил себя и привлёк внимание скаутов и агентов, которые уже пригласили его в систему «Реала» — как потенциальную звезду, — сказал Дячок в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

«Егор — это Егор, а Андрей — Андрей». Большое интервью с Кириленко о Дёмине. И не только
Эксклюзив
«Егор — это Егор, а Андрей — Андрей». Большое интервью с Кириленко о Дёмине. И не только

Егор Дёмин показал своего кота Юки:

