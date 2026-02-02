Дячок назвал шаги РФБ для популяризации баскетбола в России

Исполнительный директор и генеральный секретарь Российской федерации баскетбола (РФБ) Владимир Дячок рассказал о ключевых шагах, которые предпринимает организация для популяризации баскетбола в России и развития массового спорта. По его словам, основной акцент сегодня делается на вовлечение детей и подростков, поддержку регионов и создание устойчивой системы, способной обеспечить долгосрочный рост интереса к игре.

— Успехи отдельных звёзд НБА — это вершина айсберга. Какие ключевые проекты РФБ, направленные на развитие массового и регионального баскетбола, вы бы выделили на сегодняшний день, чтобы этот индивидуальный успех конвертировался в системный рост популярности спорта в России?

— Сейчас РФБ идёт по пути всех стран, которые начали делать упор на массовый, любительский, вовлекающий с детского возраста баскетбол, который не отрывает их от обучения, например. Это школьный баскетбол, турниры в своих городах и регионах. Важно, чтобы баскетбол стал частью жизни детей, чтобы они влюбились в него наравне со всеми сотрудниками, организаторами турниров, которые над этим работают. Хорошо выстроенная система позволит нам вырастить людей, которые регулярно занимаются спортом благодаря баскетболу.

Если говорить о мальчишках и девчонках совсем юного возраста, то РФБ стремится их влюбить в баскетбол, начиная с летнего фестиваля «Минибаскет», запуска школьной лиги «Минибаскет», которая только развивается и, я надеюсь, со временем охватит всю страну.

Также здесь можно упомянуть различные проекты по поддержке региональных федераций. У нас была возможность в предыдущие четыре года предоставлять гранты нашим региональным федерациям для развития именно детско-юношеского баскетбола, как раз для различных региональных турниров, в том числе в 3х3.

Если помните, летом 2025-го мы провели первый международный турнир для детей по баскетболу 3x3 Sirius Cup Junior. Потрясающе событие собрало 12 команд: пять команд из России, а также из Бразилии, Египта, Китая, Сербии, Беларуси, Узбекистана и Казахстана. Это был уникальный опыт для детей — сыграть с командами из других стран.

Первенство России, проходящее по пяти возрастам, даёт возможность именно ученикам спортшкол соревноваться с сильнейшими, добиваться побед и претендовать на резерв нашей страны в различные сборные, начиная с тренировочного лагеря РФБ, U14, где мы отсматриваем таланты, далее сборные U16, U18, U20, — сказал Дячок в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

Баскетболист врезался в двух девушек во время интервью: