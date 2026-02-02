Скидки
Бостон — Милуоки, результат матча 2 февраля 2026, счет 107:103, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Дабл-дабл Джейлена Брауна помог «Бостону» разгромить «Милуоки»
Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и закончилась разгромной победой хозяев со счётом 107:79.

НБА — регулярный чемпионат
01 февраля 2026, воскресенье. 23:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
107 : 79
Милуоки Бакс
Милуоки
Бостон Селтикс: Браун - 30, Саймонс - 27, Уайт - 17, Кета - 14, Притчард - 7, Уолш - 6, Хозер - 3, Гарза - 3, Майнотт, Тиллман, Гонсалес, Шейерман, Уильямс, Буше
Милуоки Бакс: Роллинз - 25, Кузма - 16, Трент-мл. - 9, Портис - 8, Тёрнер - 7, Нэнс - 7, Грин - 3, Симс - 2, Энтони - 2, Коффи, Адетокунбо, Джексон

В составе «Бостона» самым результативным стал Джейлен Браун, который оформил дабл-дабл из 30 очков и 13 подборов. Лучшим в «Милуоки» стал Райан Роллинз, который записал в свой актив 25 очков.

«Бостон» одержал третью победу за последние четыре матча в регулярном чемпионате. «Милуоки» потерпел пятое поражение подряд.

В следующем матче «Бостон» встретится с «Даллас Маверикс», а «Милуоки» сыграет с «Чикаго Буллз».

