Дабл-дабл Джейлена Брауна помог «Бостону» разгромить «Милуоки»

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и закончилась разгромной победой хозяев со счётом 107:79.

В составе «Бостона» самым результативным стал Джейлен Браун, который оформил дабл-дабл из 30 очков и 13 подборов. Лучшим в «Милуоки» стал Райан Роллинз, который записал в свой актив 25 очков.

«Бостон» одержал третью победу за последние четыре матча в регулярном чемпионате. «Милуоки» потерпел пятое поражение подряд.

В следующем матче «Бостон» встретится с «Даллас Маверикс», а «Милуоки» сыграет с «Чикаго Буллз».