«Бруклин» с разницей в 53 очка уступил лидеру Востока НБА «Детройту». У Дёмина — три очка

В ночь с 1 на 2 февраля мск на паркете «Литтл Сизарс-арена» (Детройт, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Детройт Пистонс» и «Бруклин Нетс». Хозяева паркета выиграли встречу с разгромным счётом 130:77.

Российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин набрал в данном матче три очка, сделал один результативный пас за 14 с половиной минут на площадке. Самым результативным игроком матча стал американский центровой «Пистонс» Джейлен Дюрен. В его активе дабл-дабл: 21 очко, 10 подборов и три ассиста. Его партнёр по команде разыгрывающий защитник из США Кейд Каннингем также оформил дабл-дабл. На его счету 18 очков, 12 передач, а также четыре подбора. Больше всех очков (12) в составе «Нетс» набрал американский защитник Дрейк Пауэлл.

В следующем матче «Пистонс» дома сыграют с «Денвер Наггетс». «Бруклин» на своём паркете примет «Лос-Анджелес Лейкерс». Оба матча пройдут 4 февраля.