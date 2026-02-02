Скидки
Баскетбол

Детройт Пистонс — Бруклин Нетс, результат матча 2 февраля 2026, счет 130:77, регулярный чемпионат НБА 2025/2026, Егор Дёмин

«Бруклин» с разницей в 53 очка уступил лидеру Востока НБА «Детройту». У Дёмина — три очка
Комментарии

В ночь с 1 на 2 февраля мск на паркете «Литтл Сизарс-арена» (Детройт, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Детройт Пистонс» и «Бруклин Нетс». Хозяева паркета выиграли встречу с разгромным счётом 130:77.

НБА — регулярный чемпионат
02 февраля 2026, понедельник. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
130 : 77
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Детройт Пистонс: Дюрен - 21, Каннингем - 18, Дженкинс - 18, Харрис - 11, Сассер - 10, Томпсон - 9, Стюарт - 9, Айви - 8, Грин - 8, Робинсон - 8, Холланд - 6, Рид - 4, Смит
Бруклин Нетс: Пауэлл - 12, Томас - 12, Клэкстон - 10, Шарп - 8, Уилсон - 8, Вульф - 6, Лидделл - 5, Траоре - 5, Мэнн - 4, Сараф - 4, Дёмин - 3, Мартин

Российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин набрал в данном матче три очка, сделал один результативный пас за 14 с половиной минут на площадке. Самым результативным игроком матча стал американский центровой «Пистонс» Джейлен Дюрен. В его активе дабл-дабл: 21 очко, 10 подборов и три ассиста. Его партнёр по команде разыгрывающий защитник из США Кейд Каннингем также оформил дабл-дабл. На его счету 18 очков, 12 передач, а также четыре подбора. Больше всех очков (12) в составе «Нетс» набрал американский защитник Дрейк Пауэлл.

В следующем матче «Пистонс» дома сыграют с «Денвер Наггетс». «Бруклин» на своём паркете примет «Лос-Анджелес Лейкерс». Оба матча пройдут 4 февраля.


