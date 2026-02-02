Стали известны все участники Матча всех звёзд НБА — 2026

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) опубликовала список резервистов на предстоящий Матч всех звёзд, который состоится в ночь на 16 февраля.

В числе приглашённых от Восточной конференции оказались Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»), Джален Джонсон («Атланта Хоукс»), Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк Никс»), Паскаль Сиакам («Индиана Пэйсерс»), Норман Пауэлл («Майами Хит»), Скотти Барнс («Торонто Рэпторс») и Джейлен Дюрен («Детройт Пистонс»).

Представлять Западную конференцию будут Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»), Джамал Мюррей («Денвер Наггетс»), Чет Холмгрен («Оклахома-Сити Тандер»), Кевин Дюрант («Хьюстон Рокетс»), Девин Букер («Финикс Санз»), Дени Авдия («Портленд Трэйл Блэйзерс») и Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»). Ранее были объявлены стартовые пятёрки, ознакомиться с которыми можно по этой ссылке.

В этом году встреча всех звёзд впервые за долгое время состоится не в традиционном формате «Восток против Запада». Вместо этого 24 выбранных игрока распределят на три команды: две сборные США и одну международную команду, которые проведут мини-турнир. Финальный состав каждой из команд будет объявлен позднее.

Ещё одной особенностью нынешнего сезона стало отсутствие позиционных ограничений при выборе игроков: впервые тренеры при формировании резервных составов, а также участники голосования за стартовые пятёрки, не были ограничены рамками по амплуа. Портал «Чемпионат» организует текстовую онлайн-трансляцию всех событий звёздного уикенда.