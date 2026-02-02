Скидки
Россиянин Владислав Голдин набрал первые очки в НБА

Комментарии

Сегодня, 2 февраля, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Майами Хит» принимал «Чикаго Буллз». Игра завершилась со счётом 134:91 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
02 февраля 2026, понедельник. 02:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
134 : 91
Чикаго Буллз
Чикаго
Майами Хит: Ларссон - 20, Адебайо - 20, Уэр - 17, Жакез-мл. - 14, Уиггинс - 14, Митчелл - 13, Смит - 10, Джонсон - 9, Гарднер - 5, Якуционис - 4, Голдин - 4, Фонтеккио - 2, Янг - 2, Розир, Йович, Хирроу, Пауэлл
Чикаго Буллз: Уайт - 16, Вучевич - 12, Досунму - 10, Филлипс - 10, Окоро - 9, Уильямс - 9, Олбрич - 9, Терри - 8, Кавамура - 6, Бузелис - 2, Шарич

На площадке «Майами» свою вторую встречу в НБА провёл 24-летний российский центровой Владислав Голдин, выступающий по двустороннему контракту за «Хит». Напомним, дебют Голдина в лиге состоялся в декабре 2025 года в матче с «Бостон Селтикс», где он не сумел набрать очков.

НБА — регулярный чемпионат
20 декабря 2025, суббота. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
129 : 116
Майами Хит
Майами
Бостон Селтикс: Уайт - 33, Браун - 30, Хозер - 15, Саймонс - 14, Гонсалес - 10, Кета - 10, Притчард - 9, Уолш - 6, Майнотт - 2, Тиллман, Гарза, Шейерман, Буше
Майами Хит: Уэр - 24, Пауэлл - 18, Якуционис - 17, Адебайо - 16, Жакез-мл. - 14, Фонтеккио - 12, Смит - 7, Гарднер - 5, Джонсон - 3, Хирроу, Уиггинс, Митчелл, Голдин

На этот раз Владислав отличился: в концовке игры набрал свои первые очки в НБА, эффектно завершив атаку слэм-данком. В итоге за семь минут на паркете Голдин записал на свой счёт четыре очка (два из двух с игры), а также по одному подбору, передаче и блок-шоту.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Примечательно, что в этот игровой день россиянин оказался результативнее своего соотечественника Егора Дёмина из «Бруклин Нетс» — тот набрал три очка в игре с «Детройт Пистонс».

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

