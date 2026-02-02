Россиянин Владислав Голдин набрал первые очки в НБА

Сегодня, 2 февраля, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Майами Хит» принимал «Чикаго Буллз». Игра завершилась со счётом 134:91 в пользу домашней команды.

На площадке «Майами» свою вторую встречу в НБА провёл 24-летний российский центровой Владислав Голдин, выступающий по двустороннему контракту за «Хит». Напомним, дебют Голдина в лиге состоялся в декабре 2025 года в матче с «Бостон Селтикс», где он не сумел набрать очков.

На этот раз Владислав отличился: в концовке игры набрал свои первые очки в НБА, эффектно завершив атаку слэм-данком. В итоге за семь минут на паркете Голдин записал на свой счёт четыре очка (два из двух с игры), а также по одному подбору, передаче и блок-шоту.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Примечательно, что в этот игровой день россиянин оказался результативнее своего соотечественника Егора Дёмина из «Бруклин Нетс» — тот набрал три очка в игре с «Детройт Пистонс».