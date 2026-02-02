Скидки
Нью-Йорк Никс — Лос-Анджелес Лейкерс, результат матча 2 февраля 2026, счёт 112:100, регулярный чемпионат НБА 2025/2026

«Лейкерс» проиграли «Нью-Йорку» в матче НБА, у Дончича дабл-дабл, Леброн набрал 22 очка
Комментарии

В ночь с 1 на 2 февраля мск на паркете «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева паркета выиграли встречу со счётом 112:100.

НБА — регулярный чемпионат
02 февраля 2026, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
112 : 100
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Нью-Йорк Никс: Ануноби - 25, Шамет - 23, Харт - 20, Брансон - 12, Таунс - 11, Бриджес - 10, Колек - 8, Диавара - 3, Кларксон, Джонс, Макбрайд, Дадье, Маккаллар, Робинсон, Ябуселе, Джемисон, Хукпорти
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 30, Джеймс - 22, Эйтон - 13, Хатимура - 11, Винсент - 8, Смарт - 7, Ларэвиа - 5, Хэйс - 2, Вандербилт - 1, Клебер - 1, Тьеро, Смит, Кнехт, Джеймс, Ривз, Тимме, Манон

Самым результативным игроком матча стал словенский разыгрывающий защитник «Лейкерс» Лука Дончич, оформивший дабл-дабл: на его счету 30 очков, 15 подборов и восемь ассистов. 41-летний форвард калифорнийцев Леброн Джеймс набрал 22 очка, собрал пять подборов и сделал шесть результативных передач.

В составе «Никс» лучшим стал британский форвард О Джи Ануноби, в активе которого 25 очков, восемь подборов и три результативных передачи.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
