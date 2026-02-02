«Лейкерс» проиграли «Нью-Йорку» в матче НБА, у Дончича дабл-дабл, Леброн набрал 22 очка

В ночь с 1 на 2 февраля мск на паркете «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева паркета выиграли встречу со счётом 112:100.

Самым результативным игроком матча стал словенский разыгрывающий защитник «Лейкерс» Лука Дончич, оформивший дабл-дабл: на его счету 30 очков, 15 подборов и восемь ассистов. 41-летний форвард калифорнийцев Леброн Джеймс набрал 22 очка, собрал пять подборов и сделал шесть результативных передач.

В составе «Никс» лучшим стал британский форвард О Джи Ануноби, в активе которого 25 очков, восемь подборов и три результативных передачи.