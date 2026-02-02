Леброн — о «Лейкерс»: мне нравится эта команда, но нам ещё есть над чем работать
Поделиться
Лёгкий форвард и один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс» со счётом 100:112.
НБА — регулярный чемпионат
02 февраля 2026, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
112 : 100
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Нью-Йорк Никс: Ануноби - 25, Шамет - 23, Харт - 20, Брансон - 12, Таунс - 11, Бриджес - 10, Колек - 8, Диавара - 3, Кларксон, Джонс, Макбрайд, Дадье, Маккаллар, Робинсон, Ябуселе, Джемисон, Хукпорти
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 30, Джеймс - 22, Эйтон - 13, Хатимура - 11, Винсент - 8, Смарт - 7, Ларэвиа - 5, Хэйс - 2, Вандербилт - 1, Клебер - 1, Тьеро, Смит, Кнехт, Джеймс, Ривз, Тимме, Манон
«Сейчас у нас результат 29-19. Были отличные отрезки, были и не самые удачные моменты. Все остальное комментировать — не моя задача. Мне нравится эта команда, но нам ещё есть над чем работать, и это нормально.
К сожалению, уже какое-то время с нами нет нашего звёздного второго номера, а это значимая потеря для всей команды. Поэтому пока сложно понять, на что мы можем быть способны в полной мере», — заявил Джеймс в послематчевом интервью.
Сейчас читают:
Комментарии
- 2 февраля 2026
-
06:31
-
06:15
-
05:59
-
05:43
-
05:02
-
04:25
-
01:59
-
00:08
-
00:08
- 1 февраля 2026
-
23:13
-
22:34
-
22:14
-
21:35
-
21:05
-
20:37
-
20:03
-
19:36
-
19:25
-
18:43
-
18:16
-
18:01
-
17:43
-
17:36
-
17:02
-
16:45
-
16:35
-
16:28
-
16:04
-
15:40
-
14:35
-
14:34
-
14:16
-
14:09
-
13:59
-
13:30