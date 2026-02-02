Леброн — о «Лейкерс»: мне нравится эта команда, но нам ещё есть над чем работать

Лёгкий форвард и один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс» со счётом 100:112.

«Сейчас у нас результат 29-19. Были отличные отрезки, были и не самые удачные моменты. Все остальное комментировать — не моя задача. Мне нравится эта команда, но нам ещё есть над чем работать, и это нормально.

К сожалению, уже какое-то время с нами нет нашего звёздного второго номера, а это значимая потеря для всей команды. Поэтому пока сложно понять, на что мы можем быть способны в полной мере», — заявил Джеймс в послематчевом интервью.