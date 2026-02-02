Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Майами Хит — Чикаго Буллз, результат матча 2 февраля 2026, счет 134:91, регулярный чемпионат НБА 2025/2026, Владислав Голдин

«Майами» разгромил «Чикаго». Владислав Голдин впервые набрал очки в НБА
Комментарии

В ночь с 1 на 2 февраля мск на паркете «Касейя Центр» (Майами, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Майами Хит» и «Чикаго Буллз». Игра завершилась со счётом 134:91 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
02 февраля 2026, понедельник. 02:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
134 : 91
Чикаго Буллз
Чикаго
Майами Хит: Ларссон - 20, Адебайо - 20, Уэр - 17, Жакез-мл. - 14, Уиггинс - 14, Митчелл - 13, Смит - 10, Джонсон - 9, Гарднер - 5, Якуционис - 4, Голдин - 4, Фонтеккио - 2, Янг - 2, Розир, Йович, Хирроу, Пауэлл
Чикаго Буллз: Уайт - 16, Вучевич - 12, Досунму - 10, Филлипс - 10, Окоро - 9, Уильямс - 9, Олбрич - 9, Терри - 8, Кавамура - 6, Бузелис - 2, Шарич

24-летний российский центровой Владислав Голдин, выступающий по двустороннему контракту за «Хит», провёл свою вторую игру и впервые набрал очки в НБА. На его счету четыре очка, а также по одному подбору и ассисту за семь с небольшим минут встречи.

Самым результативным игроком матча стал американский центровой «Майами» Бэм Адебайо. В его активе 20 очков, девять подборов и три ассиста. Больше всех очков (16) в составе «Буллз» набрал американский разыгрывающий защитник Коби Уайт.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Сейчас читают:
«Лейкерс» проиграли «Нью-Йорку» в матче НБА, у Дончича дабл-дабл, Леброн набрал 22 очка
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android