«Майами» разгромил «Чикаго». Владислав Голдин впервые набрал очки в НБА

В ночь с 1 на 2 февраля мск на паркете «Касейя Центр» (Майами, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Майами Хит» и «Чикаго Буллз». Игра завершилась со счётом 134:91 в пользу домашней команды.

24-летний российский центровой Владислав Голдин, выступающий по двустороннему контракту за «Хит», провёл свою вторую игру и впервые набрал очки в НБА. На его счету четыре очка, а также по одному подбору и ассисту за семь с небольшим минут встречи.

Самым результативным игроком матча стал американский центровой «Майами» Бэм Адебайо. В его активе 20 очков, девять подборов и три ассиста. Больше всех очков (16) в составе «Буллз» набрал американский разыгрывающий защитник Коби Уайт.