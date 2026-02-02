«Это по-настоящему уникальный случай». Джей Джей Редик — о Леброне

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик отреагировал на тот факт, что лёгкий форвард его команды Леброн Джеймс отправится на свой очередной Матч всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — 2026.

«Если задуматься, именно серии попаданий в символические сборные НБА и регулярное участие в Матчах всех звёзд определяют, насколько игрок считается настоящей звездой. MVP получают далеко не все, хотя у ЛеБрона, конечно, такие титулы есть.

Но главное — это сколько лет твой уровень соответствует статусу звезды, и Леброн на протяжении более 20 лет остаётся среди лучших. Такое практически не встречается, это по-настоящему уникальный случай. Всё это — результат его невероятной работоспособности и преданности своему делу», — заявил Редик во время пресс-конференции.