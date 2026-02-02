Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Финикс Санз — Лос-Анджелес Клипперс, результат матча 2 февраля 2025, счет 93:117, регулярный чемпионат НБА 2025/2026

«Клипперс» с 25 очками Кавая Леонарда крупно обыграли «Финикс» в матче НБА
Комментарии

В ночь с 1 на 2 февраля мск на паркете «Футпринт Центр» в Финиксе завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Финикс Санз» и «Лос-Анджелес Клипперс». Гости выиграли встречу со счётом 117:93.

НБА — регулярный чемпионат
02 февраля 2026, понедельник. 04:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
93 : 117
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Аллен - 23, Брукс - 22, Гиллеспи - 12, Гудвин - 12, О'Нил - 9, Уильямс - 7, Игодаро - 4, Буей - 2, Ливерс - 2, Данн, Ричардс, Малуач, Флеминг, Хэйс
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 25, Миллер - 20, Коллинз - 16, Зубац - 14, Сандерс - 12, Данн - 8, Лопес - 8, Кристи - 6, Нидерхаузер - 3, Батюм - 3, Браун - 2, Богданович

Самым результативным игроком матча стал американский лёгкий форвард «Клипперс» Кавай Леонард, набравший 25 очков, совершивший восемь подборов и отдавший пять ассистов. В составе «Санз» лучшим стал американский защитник Грейсон Аллен, в активе которого 23 очка, один подбор и восемь результативных передач.

В следующем матче «Финикс» на выезде сыграют с «Портленд Трэйл Блэйзерс» 4 февраля. «Клипперс» на своём паркете примут «Филадельфия Сиксерс» 3 февраля.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Сейчас читают:
«Майами» разгромил «Чикаго». Владислав Голдин впервые набрал очки в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android