«Клипперс» с 25 очками Кавая Леонарда крупно обыграли «Финикс» в матче НБА

В ночь с 1 на 2 февраля мск на паркете «Футпринт Центр» в Финиксе завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Финикс Санз» и «Лос-Анджелес Клипперс». Гости выиграли встречу со счётом 117:93.

Самым результативным игроком матча стал американский лёгкий форвард «Клипперс» Кавай Леонард, набравший 25 очков, совершивший восемь подборов и отдавший пять ассистов. В составе «Санз» лучшим стал американский защитник Грейсон Аллен, в активе которого 23 очка, один подбор и восемь результативных передач.

В следующем матче «Финикс» на выезде сыграют с «Портленд Трэйл Блэйзерс» 4 февраля. «Клипперс» на своём паркете примут «Филадельфия Сиксерс» 3 февраля.