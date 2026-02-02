Игроки «Майами» устроили Голдину в раздевалке обливание в честь его первых очков в НБА

Сегодня, 2 февраля, центровой «Майами Хит» Владислав Голдин сыграл в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Чикаго Буллз», где впервые набрал очки в лиге.

После матча в раздевалке партнёры по команде устроили Голдину традиционный облив водой, а главный тренер Эрик Споэльстра лично поздравил игрока с дебютными баллами.

Свои первые очки в НБА Владислав заработал в концовке встречи, завершив атаку эффектным слэм-данком. За отведённые ему на площадке семь минут Голдин набрал четыре очка (реализовав оба броска с игры), а также отметился одним подбором, одной передачей и одним блок-шотом.

Голдин выступает за «Майами» по двустороннему контракту, преимущественно играя за фарм-клуб. Этот матч стал для него вторым в карьере в НБА.