Игроки «Майами» устроили Голдину в раздевалке обливание в честь его первых очков в НБА

Комментарии

Сегодня, 2 февраля, центровой «Майами Хит» Владислав Голдин сыграл в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Чикаго Буллз», где впервые набрал очки в лиге.

НБА — регулярный чемпионат
02 февраля 2026, понедельник. 02:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
134 : 91
Чикаго Буллз
Чикаго
Майами Хит: Ларссон - 20, Адебайо - 20, Уэр - 17, Жакез-мл. - 14, Уиггинс - 14, Митчелл - 13, Смит - 10, Джонсон - 9, Гарднер - 5, Якуционис - 4, Голдин - 4, Фонтеккио - 2, Янг - 2, Розир, Йович, Хирроу, Пауэлл
Чикаго Буллз: Уайт - 16, Вучевич - 12, Досунму - 10, Филлипс - 10, Окоро - 9, Уильямс - 9, Олбрич - 9, Терри - 8, Кавамура - 6, Бузелис - 2, Шарич

После матча в раздевалке партнёры по команде устроили Голдину традиционный облив водой, а главный тренер Эрик Споэльстра лично поздравил игрока с дебютными баллами.

Свои первые очки в НБА Владислав заработал в концовке встречи, завершив атаку эффектным слэм-данком. За отведённые ему на площадке семь минут Голдин набрал четыре очка (реализовав оба броска с игры), а также отметился одним подбором, одной передачей и одним блок-шотом.

Голдин выступает за «Майами» по двустороннему контракту, преимущественно играя за фарм-клуб. Этот матч стал для него вторым в карьере в НБА.

