Леброн объяснил, почему не переживал за попадание в Матч звёзд НБА после травмы

Комментарии

Лёгкий форвард и один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на своё попадание на Матч всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — 2026.

— После того, как вы пропустили столько матчей в начале сезона, возникала ли у вас мысль, что ваша серия попаданий на Матч всех звёзд может прерваться?
— Честно говоря, я об этом даже не думал. Это не было моей целью — вернуться после 14 пропущенных игр и обязательно стать участником Матча всех звёзд. Я просто хотел выйти на площадку и снова показывать свою лучшую игру. Поначалу мне нужно было избавиться от игровой паузы после пропущенных тренировок и предсезонки — такого у меня никогда не было за всю карьеру. Поэтому о Матче всех звёзд я в тот момент не думал — для меня было важно просто вернуться к своему уровню, — заявил Джеймс во время пресс-конференции.

Серия Леброна из 22 подряд участий в Матче звёзд, длящаяся с 2005 года, является абсолютным рекордом НБА как по длительности, так и по числу приглашений. Примечательно, что в 20 из этих 22 случаев он был выбран в стартовую пятёрку.

Новости. Баскетбол
Все новости RSS

