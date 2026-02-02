Скидки
Баскетбол

Денвер Наггетс — Оклахома-Сити Тандер, результат матча 2 февраля 2025, счет 111:121, регулярный чемпионат НБА 2025/2026

16 очков Йокича не помогли «Денверу» одолеть «Оклахому». У Гилджес-Александера — дабл-дабл
Комментарии

В ночь с 1 на 2 февраля мск на паркете «Болл-Арены (Пепси-центр)» в Денвере завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Оклахома-Сити Тандер». Гости выиграли встречу со счётом 121:111.

НБА — регулярный чемпионат
02 февраля 2026, понедельник. 05:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
111 : 121
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Денвер Наггетс: Уотсон - 29, Йокич - 16, Валанчюнас - 13, Мюррэй - 12, Строутер - 9, Браун - 9, Пикетт - 7, Джонс - 6, Тайсон - 5, Хардуэй-младший - 3, Холмс - 2, Ннаджи
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 34, Уоллес - 27, Холмгрен - 14, Уиггинс - 14, Джо - 9, Уильямс - 8, Дорт - 6, Уильямс - 5, Хартенштайн - 4, Карузо, Дженг, Барнхайзер

Самым результативным игроком матча стал канадский разыгрывающий защитник «Тандер» Шей Гилджес-Александер, оформивший дабл-дабл из 34 очков и 13 передач. Также в его активе пять подборов. В составе «Наггетс» лучшим стал американский защитник Пейтон Уотсон, в активе которого 29 очков, пять подборов и три результативных передачи. Лидер хозяев сербский центровой Никола Йокич набрал 16 очков, сделал семь подборов и восемь ассистов.

В следующем матче «Денвер» на выезде сыграет с «Детройт Пистонс». «Оклахома» на своём паркете примет «Орландо Мэджик». Оба матча пройдут 4 февраля.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА

Баскетбол
Все новости RSS

