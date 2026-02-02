16 очков Йокича не помогли «Денверу» одолеть «Оклахому». У Гилджес-Александера — дабл-дабл

В ночь с 1 на 2 февраля мск на паркете «Болл-Арены (Пепси-центр)» в Денвере завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Оклахома-Сити Тандер». Гости выиграли встречу со счётом 121:111.

Самым результативным игроком матча стал канадский разыгрывающий защитник «Тандер» Шей Гилджес-Александер, оформивший дабл-дабл из 34 очков и 13 передач. Также в его активе пять подборов. В составе «Наггетс» лучшим стал американский защитник Пейтон Уотсон, в активе которого 29 очков, пять подборов и три результативных передачи. Лидер хозяев сербский центровой Никола Йокич набрал 16 очков, сделал семь подборов и восемь ассистов.

В следующем матче «Денвер» на выезде сыграет с «Детройт Пистонс». «Оклахома» на своём паркете примет «Орландо Мэджик». Оба матча пройдут 4 февраля.