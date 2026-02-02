«Ещё хуже — если опускаются руки». Фернандес — о поражении «Бруклина» с разницей 53 очка

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Детройт Пистонс» со счётом 77:130.

— Как вы оцениваете начало матча и почему игра постепенно вышла из-под контроля для вашей команды?

— Мы хорошо начали, показывали нужную энергию и старались действовать максимально жёстко — поначалу игра была равной, разница в счёте держалась в районе четырёх очков, если не ошибаюсь. Но потом соперник сделал серьёзный рывок — 23:6, и мы оказались не готовы этому противостоять. Такие моменты — важный опыт, ведь если ты не играешь с одинаковой самоотдачей весь матч, особенно против команды, которая стабильно держит высокий уровень, результат получается таким, каким мы его увидели. А ещё хуже, если в такой ситуации просто опускаются руки — позволять себе этого нельзя. Всё начинается с меня, моя задача — сформировать у команды правильные привычки. В этом матче мы поначалу играли правильно, боролись, находили возможности для атаки, но потом полностью утратили контроль над игрой. Такое поражение очень неприятно, и я должен помочь ребятам стать сильнее.

— Насколько мощная и агрессивная защита соперника повлияла на вашу игру, особенно в части бросков и создания моментов?

— В этом плане они, конечно, молодцы. В начале мы неплохо создавали моменты, находили свои броски, но затем их давление стало сказываться всё больше. Вместо того чтобы отвечать на это своей жёсткостью, мы начали теряться, отходить от намеченного плана, забывали, что должны делать. Теперь наша задача — проанализировать ошибки, поддержать друг друга и выйти на следующую игру с другим настроем, чтобы сыграть намного лучше, — рассказал Фернандес в послематчевом интервью.