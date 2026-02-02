Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Фернандес объяснил, что поможет «Бруклину» преодолеть кризис после поражений

Фернандес объяснил, что поможет «Бруклину» преодолеть кризис после поражений
Комментарии

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Детройт Пистонс» (77:130) подвёл итоги выездной серии для своей команды.

НБА — регулярный чемпионат
02 февраля 2026, понедельник. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
130 : 77
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Детройт Пистонс: Дюрен - 21, Каннингем - 18, Дженкинс - 18, Харрис - 11, Сассер - 10, Томпсон - 9, Стюарт - 9, Айви - 8, Грин - 8, Робинсон - 8, Холланд - 6, Рид - 4, Смит
Бруклин Нетс: Пауэлл - 12, Томас - 12, Клэкстон - 10, Шарп - 8, Уилсон - 8, Вульф - 6, Лидделл - 5, Траоре - 5, Мэнн - 4, Сараф - 4, Дёмин - 3, Мартин

— Понимаю, что вы хотели другого окончания этого выезда, но если оценивать все пять матчей в целом — какой главный урок, по вашему мнению, должна вынести команда после игр с сильными соперниками Запада и финальной встречи с «Детройтом»?
— Всё предельно просто: нужно выкладываться по максимуму в каждый момент на площадке, каждую минуту, вне зависимости от того, сколько тебе доверили — одну, три, пять или 30 минут. Это должно стать привычкой. Как только мы усвоим это, сможем двигаться дальше и становиться сильнее, — рассказал Фернандес во время послематчевой пресс-конференции.

Сейчас читают:
«Ещё хуже — если опускаются руки». Фернандес — о поражении «Бруклина» с разницей 53 очка
«Бруклин» с разницей в 53 очка уступил лидеру Востока НБА «Детройту». У Дёмина — три очка
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android