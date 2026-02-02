Фернандес объяснил, что поможет «Бруклину» преодолеть кризис после поражений

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Детройт Пистонс» (77:130) подвёл итоги выездной серии для своей команды.

— Понимаю, что вы хотели другого окончания этого выезда, но если оценивать все пять матчей в целом — какой главный урок, по вашему мнению, должна вынести команда после игр с сильными соперниками Запада и финальной встречи с «Детройтом»?

— Всё предельно просто: нужно выкладываться по максимуму в каждый момент на площадке, каждую минуту, вне зависимости от того, сколько тебе доверили — одну, три, пять или 30 минут. Это должно стать привычкой. Как только мы усвоим это, сможем двигаться дальше и становиться сильнее, — рассказал Фернандес во время послематчевой пресс-конференции.