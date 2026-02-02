Скидки
Рекордная серия трёхочковых Егора Дёмина в матчах НБА подошла к концу

Рекордная серия трёхочковых Егора Дёмина в матчах НБА подошла к концу
19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин не реализовал ни одного трёхочкового броска в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Детройт Пистонс», который завершился сегодня, 2 февраля.

НБА — регулярный чемпионат
02 февраля 2026, понедельник. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
130 : 77
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Детройт Пистонс: Дюрен - 21, Каннингем - 18, Дженкинс - 18, Харрис - 11, Сассер - 10, Томпсон - 9, Стюарт - 9, Айви - 8, Грин - 8, Робинсон - 8, Холланд - 6, Рид - 4
Бруклин Нетс: Пауэлл - 12, Томас - 12, Клэкстон - 10, Шарп - 8, Уилсон - 8, Вульф - 6, Лидделл - 5, Траоре - 5, Мэнн - 4, Сараф - 4, Дёмин - 3, Мартин

Напомним, «Бруклин» потерпел крупное поражение с разницей в 53 очка — 77:130.

Таким образом, завершилась впечатляющая серия Дёмина из 34 подряд матчей с как минимум одним реализованным трёхочковым — это рекордное достижение для новичков в истории лиги.

Ранее данный рекорд принадлежал Руди Фернандесу (установлен в сезоне-2008/2009) и был повторён Ландри Шаметом (в сезоне-2018/2019). В сегодняшней встрече Егор набрал только три очка.

