Рекордная серия трёхочковых Егора Дёмина в матчах НБА подошла к концу

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин не реализовал ни одного трёхочкового броска в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Детройт Пистонс», который завершился сегодня, 2 февраля.

Напомним, «Бруклин» потерпел крупное поражение с разницей в 53 очка — 77:130.

Таким образом, завершилась впечатляющая серия Дёмина из 34 подряд матчей с как минимум одним реализованным трёхочковым — это рекордное достижение для новичков в истории лиги.

Ранее данный рекорд принадлежал Руди Фернандесу (установлен в сезоне-2008/2009) и был повторён Ландри Шаметом (в сезоне-2018/2019). В сегодняшней встрече Егор набрал только три очка.