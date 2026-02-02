Скидки
НБА — 2025/2026: результаты на 2 февраля, календарь, таблица

НБА: результаты матчей 2 февраля
В ночь на 2 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники североамериканского баскетбола смогли увидеть 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

НБА. Результаты матчей на 2 февраля:

«Бостон Селтикс» — «Милуоки Бакс» — 107:79;
«Майами Хит» — «Чикаго Буллз» — 134:91;
«Торонто Рэпторс» — «Юта Джаз» — 107:100;
«Вашингтон Уизардс» — «Сакраменто Кингз» — 116:112;
«Детройт Пистонс» — «Бруклин Нетс» — 130:77;
«Нью-Йорк Никс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 112:100;
«Сан-Антонио Спёрс» — «Орландо Мэджик» — 112:103;
«Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 93:117;
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Кливленд Кавальерс» — 111:130;
«Денвер Наггетс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 111:121.

Календарь НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица НБА сезона-2025/2026
Главные новости дня:

